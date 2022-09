Începe BIFF 2022, cel mai important festival de film al Bucureștiului De maine incepe BIFF 2022, cel mai important festival de film al Bucureștiului. Timp de o luna de zile, pana pe 9 octombrie, cinefilii capitalei vor putea viziona filme premiate la festivaluri internaționale de prestigiu și vor putea participa la o serie de evenimente special organizate la acesta ediție, cea de-a XVIII-a. Publicul cinefil va putea viziona la Muzeul Țaranului 8 filme in competitia oficiala a Bucharest International Film Festival. Este vorba de: AFTERSUN, film regizat de Charlotte Well (castigator la Cannes Film Festival Winner French Touch Prize of the Critics’ Week Jury 2022),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

