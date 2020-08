Începe bacaluareatul de toamnă Astazi debuteaza cea de a doua sesiune a examenului național de bacaluareat cu proba scrisa la limba și literatura romana. In Dolj, pentru acest examen s-au inscris 1.245 de candidati. Conform datelor inregistrate de Inspectoratul Școlar Judetean Dolj, din totalul celor inscrisi, 635 de candidați provin din promotia 2019-2020, iar 610 de candidați sunt din promotiile anterioare. Bacalaureatul de toamna debuteaza astazi cu probele scrise. Primul examen este la Limba și literatura romana. Examenul a inceput la ora 9, iar candidații au trei ore la dispoziție pentru a redacta lucrarea. Toate salile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

