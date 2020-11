Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri de 20 de ani din București au pus pe jar salvamontiștii din doua județe, doar pentru ca ei iși doreau sa ajunga mai repede la Padina, relateaza salvatorii montani pe pagina de Facebook a Salvamont Bușteni. Cei trei baieți au crezut ca mașinile Salvamont pot fi folosite și ca taxi.Intraga…

- Autoritatile romane au raportat luni, 12 octombrie 2020, un numar de 2.069 de cazuri de infectie cu noul coronavirus si 56 de decese in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internati 628 de pacienti. Pana luni, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ pentru 11 judete din centrul si estul tarii, inclusiv in Capitala, valabila pana sambata dimineata. Astfel, in intervalul 9 octombrie, ora 3:00 - 10 octombrie, ora 3:00, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei…

- Pana astazi, 8 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 113.112 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.130 de cazuri…

- Grupul de Comunicare Strtegica a anunțat ca pana astazi, 4.915 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 01.10.2020 (10:00) – 02.10.2020 (10:00) au fost inregistrate 53 de decese (36 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Un tanar de 22 de ani, din județul Dambovița, care a fost dat disparut in luna iulie in munții Bucegi, a fost gasit mort de catre salvatorii montani, relateaza Observatorul Prahovean.Tanarul a fost cautat de mai bine de o luna desalvamontiștii din Buștei și Prahova in zona Vaii Caraimanului, unde se…

- Pana astazi, 3.721 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 01.09.2020 (10:00) – 02.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 40 de decese (27 barbați și 13 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Bacau,…