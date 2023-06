Incepand de maine: Se opreste apa in Castelu si in Cartierul Partizanu din Medgidia!

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Complexului de Inmagazinare Pompare Costinesti se vor executa lucrari de racordare a noilor conducte de alimentare cu apa la rezervoarele de inmagazinare aferente acestuia. Pentru realizarea acestor operatiuni, se va intrerupe furnizarea apei de marti 06 iunie 2023, ora 22:00, pana miercuri…

- In vederea executarii lucrarilor de bransare la sistemul centralizat a conductelor de la nivelul forajelor din Frontul de Captare Medgidia, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei, miercuri ndash; 07 iunie 2023. Astfel, in intervalul orar 08:00 16:00, vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din localitatea…

- Atentie, se opreste apa in localitatea Castelu si in Cartier Partizanu Medgidia In vederea executarii lucrarilor de bransare la sistemul centralizat a conductelor de la nivelul forajelor din Frontul de Captare Medgidia, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei, miercuri ndash; 07 iunie 2023.Astfel, in…

- Furnizarea apei potabile va fi oprita miercuri, 7 iunie in localitatea Castelu și intr-un cartier din Medgidia, potrivit unui comunicat de presa transmis de RAJA. Intreruperea vine pe fondul executarii lucrarilor de branșare la sistemul centralizat a conductelor de la nivelul forajelor din Frontul de…

- In vederea executarii lucrarilor de bransare la sistemul centralizat a conductelor de la nivelul forajelor din Frontul de Captare Medgidia, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei, miercuri ndash; 07 iunie 2023. Astfel, in intervalul orar 08:00 16:00, vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din localitatea…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunta ca ȋncepand cu data de 10.05.2023 se va modifica textul de comanda pentru biletele metropolitane achizitionate prin SMS. Vor fi disponibile bilete de 1 calatorie ȋntre Cluj-Napoca și localitatea metropolitana, conform tarifelor aprobate. Pentru…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta principala de distribuție cu diametrul de 1.000 mm, de la nivelul Stației de Tratare și Pompare Constanța Nord, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, de miercuri – 05 aprilie 2023, ora 22.00 pana joi – 06 aprilie 2023, ora 16.00,…

- Pentru executarea lucrarilor de modernizare si sectorizare la nivelul retelei distributie apa potabila din mun. Constanta, RAJA SA va intrerupe furnizarea apei potabile joi ndash; 23 martie 2023, in intervalul orar 08.00 ndash; 18.00.Potrivit SC RAJA SA, vor fi afectati de lipsa apei consumatorii de…