​Potrivit Hotararii nr. 9/06.04.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Valcea, incepand de maine, 7 aprilie 2020, purtarea de maști faciale va deveni obligatorie in toate instituțiile publice, la locul de munca, in spațiile comerciale și in mijloacele de transport din județ. ​Masura a fost luata in vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2 și se va aplica in tot județul, inclusiv cetațenilor care se afla in tranzit. ​Pentru protecția gurii și a nasului sunt acceptate atat maștile improvizate din materiale textile, de unica folosința sau reautilizabile,…