Stiri pe aceeasi tema

- “Se intuneca devreme, e frig afara, se aud colinde si clopotei… se apropie Craciunul!”. Cu aceste ganduri in minte și in suflet reprezentantii Colegiului de Arte din Baia Mare ne va anunța ca joi, 14 decembrie, de la ora 14:00, se deschid porțile Targului de Craciun. Peste 700 de elevi au confecționat…

- Vești bune pentru toți clienții Dedeman! Marele lanț de magazine se extinde și vine cu o noua unitate comerciala la noi in țara. In ce zona se vor putea bucura romanii de toate produsele, dar și cu ce noutate vor sa surprinda frații Dedeman in aceasta locație, ce se va deschide zilele urmatoare. Se…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a gazduit, in urma cu cateva zile, o noua sesiune de intalniri in cadrul proiectului ,,Deschide-și mintea, nu fi inchis!", inițiat și dezvoltat de Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații. "De aceasta data, doi invitați, deținuți in trecut și eliberați…

- Noul magazin al retailerului Primark se va deschide in a doua jumatate a anului 2024 in Timișoara, acesta fiind cel de a-l treilea magazin al... The post Primark isi deschide magazin la Timisoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Primii kilometri ai Autostrazii Bucurestiului A0 se vor deschide peste aproximativ doua saptamani, cu opt luni mai devreme, dar cu acces interzis pentru camioane pe timpul zilei! Astfel, la sfarsitul lunii, pe A0 se da in trafic un lot de 10 kilometri intre DN 1 Bucuresti-Ploiesti si Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti,…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) informeaza ca, incepand cu data de 14 noiembrie 2023, se deschide a patra sesiune de depunere a cererilor de finanțare in baza schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii…

- Presedintele Comitetului pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Leonid Slutki, a reactionat virulent la anuntul autoritatilor de la Chisinau privind blocarea accesului la 31 de site-uri rusesti precum agentiile de presa TASS si Interfax, carora le-a fost…

- Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, ar fi avut discuții interne in PNL privind posibilitatea candidaturii sale la alegerile europarlamentare, ca prim candidat pe lista liberalilor. Acesta ar fi solicitat sprijinul PNL pentru a-și forma propria echipa de ca