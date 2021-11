Încep să „curgă” amenzile de la Poliția rutieră și în cazul bicicliștilor și trotinetiștilor In perioada 2 – 3 noiembrie 2021, polițiștii rutieri și de ordine publica cu aviz de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfașurat acțiuni pe raza intregului județ Brașov, in vederea asigurarii unui climat optim de siguranța rutiera, precum și pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Polițiștii spun ca principalul scop al acțiunii a fost creșterea gradului de disciplina rutiera in randul conducatorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice. Printre obiectivele acțiunii s-au numarat: conștientizarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

