Încep lucrările de închidere a depozitului neconform de deșeuri din Dej Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a emis ordinul de incepere a lucrarilor de inchidere și ecologizare a depozitului de deșeuri urban neconform din Dej. „Este un nou pas inainte, extrem de important, spre completa rezolvare a problemei depozitelor neconforme de deșeuri din județ. Dupa recenta finalizare a inchiderii rampelor de la Turda, Gherla și Huedin, iata ca și cea de la Dej a intrat in linie dreapta. In ceea ce ne privește, vom acorda tot sprijinul necesar firmei caștigatoare pentru ca intreaga procedura sa se deruleze in cel mai scurt timp și in cele mai bune condiții”,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

