Dupa o indelunga așteptare, lucrarile de construcție a blocurilor ANL din Varșolț au fost atribuite prin licitație. Investiția vizeaza construcția a doua blocuri cu cate 16 apartamente fiecare. Primarul comunei Varșolț, Breda Lajos, spera ca noua investiție, care trebuie incheiata pana in 2024, va reuși sa-i convinga pe tineri sa ramana la nivel local. In paralel, la nivel local continua investițiile in extinderea rețelelor de apa potabila și canalizare, dar și in sistemul de invațamant și in cel cultural. Potrivit primarului, proiectele de dezvoltare sunt multe la nivel local, iar…