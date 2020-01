Stiri pe aceeasi tema

- La 13 ani de la prezentarea primului model de iPhone, Apple are sanse mari ca anul acesta sa vanda iPhone-ul cu numarul 2 miliarde.Este foarte posibil ca, in septembrie, cand isi va lansa noile modele de iPhone, Apple sa anunte atingerea pragului de 2 miliarde de smartphone-uri vandute din…

- Așteptarea a luat sfarșit. Serialul YOU s-a intors cu cel de-al doilea sezon. Este 26 decembrie, așa ca cel de-al doilea capitol al indragitului serial este deja „prezent” pe Netflix. Nu-i chiar serialul de Craciun la care ai sperat, nu e cu elfi și cu Moș Craciun, dar este, cu siguranța, serialul pe…

- Biserica se ia la 'tranta'cu Netflix. Peste 2 milioane de oameni au semnat pentru a fi oprita difuzarea unui film de pe platforma de streaming Netflix. Aceștia au fost de parere ca filmul jignește grav creștinii, deoarece ilustreaza... Vezi AICI pentru ce s-au revoltat milioane de oameni -Motivul…

- Desi e luna cadourilor, acest decembrie serialistic pare mult mai sarac in cadouri decat fratele lui geaman de acum un an. Daca in noiembrie au aparut doi jucatori mari pe piata de filme (Apple TV+ si Disney+) si am avut o abundenta de seriale, decembrie pare luna marilor ”lenesi”. Cu toate ca inca…

- Financial Times: Cei 6 auditori de top, testați cu privire la capacitatea de a face fața unor șocuri ● Kathimerini: Grecia-China: Au fost semnate 16 acorduri si o declaratie comuna ● Les Echos: Disney, Netflix, HBO, Apple ...: in spatele bataliei pe conținut, sta razboiul prețurilor ● Mediapool: Avocat…

- Serialul documentar „The Devil Next Door” produs de Netflix, care vorbeste despre ucraineanul considerat gardianul nazist supranumit Ivan cel Groaznic, este criticat de Polonia pentru „rescrierea istoriei”.

- Daniel Nuța, actorul din serialul „Sacrificiul”, de la Antena 1, are doar 26 de ani și deja o cariera solida in spate. Pe langa teatru, joaca și in filme, iar de anul viitor il vom vedea și pe Netflix. Daniel Nuța ne-a oferit un interviu, in exclusivitate, in care ne-a vorbit atat despre viața sa personala,…

- Atunci cand auzi ca o noua varietate de mar este lansata cu o campanie de marketing de mai multe milioane de dolari, este posibil sa te intrebi daca ai auzit bine sau daca, de fapt, nu este vorba despre un nou iPhone de la Apple, compania ce are ca sigla acest fruct.Dar nu. Este vorba chiar…