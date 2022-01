Incendiul din Vama Giurgiu, stins dupa 9 ore, a fost pus intentionat. A fost deschis dosar penal pentru distrugere

Inspectoratul de Politie Judetean IPJ a deschis dosar penal pentru distrugere in urma incendiului izbucnit sambata, 15 ianuarie, la doua magazii ale Directiei Regionale de Vama Bucuresti amplasate in Vama Giurgiu.In cele doua magazii erau depozitate cartuse de tigari, tutun vrac, articole textile, incaltaminte si alte produse, iar din cercetarile efectuate la fata locului a reiesit faptul ca incendiul s a produs ca urmare a folosirii intentionate a sursei de aprindere. IPJ a deschis dosar penal ...