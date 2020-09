Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din California au anunțat ca incendiul din El Dorado a fost declansat de un aparat pirotehnic folosit la o petrecere. Incendiul din El Dorado s-a intins pe o suprafata de 7.000 de acri. Acesta ar...

- Los Angeles a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din istorie, peste 49 grade Celsius, in conditiile in care toata Coasta de Vest se confrunta cu un val de caldura periculos. National Weather Service a declarat ca temperatura inregistrata duminica este cu doua grade mai mare decat recordul…

- Temperaturile ar urma sa depaseasca 40 de grade Celsius in acest weekend in statul american California, deja lovit luna trecuta de incendii violente, scrie AFP. Mercurul termometrelor este asteptat sa atinga 42,2 grade Celsius la Los Angeles si 47,8 grade Celsius la Woodland Hills, in zonele situate…

- Autoritațile din California au anunțat ca un locuitor din South Lake Tahoe, districtul El Dorado, a fost diagnosticat cu ciuma. Aparent, acesta este primul astfel de caz confirmat de pe teritoriul acestui stat american in ultimii cinci ani, noteaza Science Alert.

- Un nou incendiu de padure a erupt in California, miercuri, in apropiere de orașul Los Angeles. Focul scapat de sub control a determinat autoritațile sa ia decizia de a evacua populația din mai multe zone. Din cauza vintului puternic și a caldurii intense, incendiul s-a transformat intr-o tornada de…

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA / EPA Incendiul a izbucnit in…

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Incendiul a izbucnit in timpul dupa-amiezii…

- Autoritațile din Los Angeles, unde se afla principalul focar de coronavirus din California, au anunțat, luni, ca vor inchide plajele in weekend, cand se sarbatorește ziua naționala a Statelor Unite, pentru...