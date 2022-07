Incendiul din California a ajuns la pădurea de sequoia din parcul Yosemite Incendiul din California, izbucnit saptamana trecuta, și-a dublat intensitatea in ultimele 24 de ore, ajungand sa mistuiasca aproximativ 650 de hectare. Flacarile se extind spre padurea Mariposa, cu arbori giganti, din Parcul National Yosemite, in California, unde sunt 500 de sequoia dintre care unii cu o vechime de 2.000 de ani, informeaza Digi24. Arborii de sequoia, care ating inaltimi de aproape 100 de metri, pot avea o durata de viata de peste 3.000 de ani. Scoarta lor rezista atacurilor insectelor si i-a protejat timp de milenii de numeroasele incendii de padure. Intervenția pompierilor in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul din California, izbucnit saptamana trecuta, și-a dublat intensitatea in ultimele 24 de ore, ajungand sa mistuie aproximatic 650 de hectare. Flacarile se extind spre padurea Mariposa cu arbori giganti din Parcul National Yosemite, in California, unde sunt 500 de sequoia dintre care unii cu…

- Incendiul din California, izbucnit saptamana trecuta, și-a dublat intensitatea in ultimele 24 de ore, ajungand sa mistuie aproximatic 650 de hectare. Flacarile se extind spre padurea Mariposa cu arbori giganti din Parcul National Yosemite, in California, unde sunt 500 de sequoia dintre care unii cu…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafata…

- Autoritațile romane informeaz ca 28 de pompieri romani cu 3 mașini de stingere incendii de padure și o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafața considerabila de vegetație uscata.…

- Un incendiu a izbucnit in toiul nopții la o casa din leșu. O mama și doi copii au reușit sa iasa in sigurasnța. Lupta cu flacarile a durat aproximativ trei ore. Panica și durere pentru o mama cu doi copii din Leșu. Puțin dupa ora 03.00, au fost treziți din somn de miros de ars. Casa in care locuiau…

- Un incendiu activ de 40 de zile in New Mexico a devenit luni cel mai mare din istoria acestui stat din sud-vestul SUA. O mica statiune de schi si mai multe asezari din zonele montane situate la est de Santa Fe au fost evacuate, informeaza Agerpres . Alimentat de vantul care continua sa sufle cu intensitate,…

- Pompierii din Capitala intervin, sambata, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cladire cu doua etaje din centrul Bucureștiului. Intervenția este cu atat mai dificila deoarece focul risca sa se extinda și la cladirile din jur. Este afectata o suprafața de aproximativ 300 metri patrați, iar pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei case de locuit din localitatea Panticeu, județul Cluj. Intervenția a fost ingreunata din cauza drumului greu accesibil, iar pompierii au ajuns la locul incendiului…