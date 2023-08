Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de padure din Evros, Grecia, este cel mai mare incendiu de vegetație inregistrat vreodata in UE, a declarant purtator de cuvint al Comisiei Europene Balazs Ujvari scrie The Guardian. Serviciul de protecție civila al UE a declarat ca incendiul a ars peste 810 km patrați, o suprafața mai mare…

- Un incendiu de vegetatie uscata si maracinis, cu posibilitati de propagare la locuinte si societati comerciale, a izbucnit la iesirea din Slatina spre Curtisoara, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.Incendiul se manifesta in mai multe focare.…

- Sute de pompieri greci se luptau luni cu un incendiu urias care a ucis cel putin 20 de persoane in ultimele 10 zile, fiind cel mai mortal incendiu de vegetatie din Europa de pana acum in aceasta vara, in timp ce valurile de caldura record declanseaza incendii pe tot continentul, potrivit Reuters, scrie…

- Sute de pompieri greci se luptau luni cu un incendiu urias care a ucis cel putin 20 de persoane in ultimele 10 zile. Este cel mai mortal incendiu de vegetatie din Europa de pana acum in aceasta vara. Valurile de caldura record declanseaza incendii pe tot continentul, potrivit Reuters. Incendiul, care…

- Incendii de vegetatie care s-au produs in nord-estul Greciei, in apropiere de granita cu Turcia, continuau sa arda necontrolat duminica, pentru a noua zi la rand, informeaza DPA. Conditiile cu care se confrunta pompierii sunt foarte dificile si nu exista deocamdata sperante de limitare a focarelor,…

- Copernicus transmite ca incendiul de vegetatie din nord-estul Greciei, care a inceput sambata in apropiere de orasul Alexandroupolis, este „cel mai mare inregistrat pe teritoriul european in ultimii ani”, cuprinzand, pana in prezent, un total de 72.344 de hectare, relateaza Reuters.

- Un uriaș incendiu de vegetație devasteaza de trei zile nord-estul Greciei in apropierea orașului Alexandroupolis. Autoritațile au ordonat luni dimineața evacuarea a patru sate, ridicand numarul comunitaților evacuate la 12 de la izbucnirea flacarilor.

- ”Secretarul General al Organizatiei Nationale de Turism a Greciei, domnul Dimitris Fragakis, a trimis astazi, cu privire la declaratia starii de urgenta pentru Insula Rodos, urmatorul mesaj: «Starea de urgenta privind municipiile din Rodos, afectate de incendiile de padure, este legata de procesul de…