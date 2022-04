Incendiu URIAȘ la un depozit de petrol din Belgorod. Rușii dau vina pe atacurile aeriene ale Ucrainei Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), doua persoane fiind ranite, transmite Nexta. Autoritațile locale susțin ca incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei. ”Serviciile de urgența s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”, a transmis guvernatorul regiunii, pe Telegram. An oil depot is on fire in #Belgorod , #Russia . "The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un incendiu a izbucnit vineri la un depozit de petrol din Belgorod, Rusia, transmite Nexta. Autoritațile locale susțin ca incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei.

- ”Serviciile de urgența s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”, a transmis guvernatorul regiunii, pe Telegram. Locuitorii din zona sunt evacuati. An oil depot is on fire in #Belgorod , #Russia . "The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it",…

- În Belgorod, ard 8 rezervoare cu un volum de combustibil de 2.000 de metri cubi fiecare, exista pericolul ca incendiul sa treaca la alte 8 - serviciile ruse de urgența. Atacul a fost executat de 2 elicoptere ale forțelor Ucrainei. Un incendiu a izbucnit la un depozit…

- UPDATE 1 Doua elicoptere ucrainene au atacat, in aceasta dimineața, mai multe rezervoare cu combustibili din localitatea ruseasca Belgorod. Pompierii incearca sa stinga incendiul de proporții care a izbucnit dupa atac. Mai multe persoane ar fi fost ranite, conform Nexta. Știre inițiala Presedintele…

