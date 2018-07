Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar la gara Montparnasse din Paris, una din principalele gari ale capitalei franceze, care deserveste vestul si sud-vestul Frantei, a fost intrerupt vineri la mijlocul zilei, in timp ce se inregistra un important aflux de calatori, din cauza unui incendiu, a anuntat transportatorul…

- Biroul pentru Accidente Aviatice Civile al Frantei (BEA) a comunicat ca informatia acumulata de la aparatele de inregistrare de la bord sugereaza ca „un incendiu s-a declansat in carlinga in timp ce avionul se afla la o altitudine de croaziera iar focul s-a raspandit rapid, cauzand pierderea controlului…

- Un incendiu care s-a declansat in carlinga a fost cauza prabusirii zborului EgyptAir MS804 in 2016, accident soldat cu 66 de morti, au anuntat investigatorii francezi, contrazicand astfel autoritatile egiptene care au declarat ca au gasit urme de explozibil, scrie The Guardian, preluat de News.ro.…

- "De cele mai multe ori lucrurile frumoase se intampla cand te aștepți mai puțin. De exemplu, intr-o noapte de mai, in Paris, intr-o camera de hotel, doi oameni și-au promis sa se iubeasca o viața. Mai apoi, au ajuns la un castel medieval din Franța, cu oameni minunați, din zilele noastre, au petrecut…

- A trecut o jumatate de secol de la amplele proteste din mai 1968, care au debutat cu miscarile studentesti de la Paris si au cuprins apoi aproape intreaga Franta. Dupa ce Festivalul Filmului Francez din Romania s-a desfasurat sub semnul acelor evenimente care au marcat puternic istoria Frantei, in 23…

- "Toata responsabilitatea" pentru atacul cutit care a vizat trecatori sambata seara la Paris revine Frantei, a declarat duminica liderul Ceceniei Ramzan Kadarov, republica rusa din Caucaz si de unde provine presupusul atacator, relateaza AFP. Potrivit lui Kadarov, presupusul autor al acestui atac, revendicat…

- Agresiunea avut loc in Arondismentul II, in apropierea Operei, in centrul capitalei Frantei, intr-un cartier cu numeroase baruri, restaurante si teatre foarte frecventat sambata seara. Martorii vorbesc de momente de panica si descriu cum oamenii, speriati, au inceput sa fuga de pe strada pentru a se…

- Tensiuni la marsul de 1 Mai din Paris, la care au participat peste 20.000 de oameni. Nemultumiti de reformele promovate de guvern, 1.200 de oameni s-au luat la bataie cu politistii, pe strazile din capitala Frantei.