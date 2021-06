Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți noaptea, la un depozit de mase plasetice din Barlad, județul Vaslui. Mai multe autospeciale și pompieri intervin de urgența. fiind nevoie de cantitați mari de apa, anunța Mediafax. Potrivit ISU Vaslui, se acționeaza cu 13 autospeciale, doua motopompe,…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la o gospodarie din orașul Siret, focul pornind la o anexa din lemn din apropierea unei case. Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret au intervenit la fața locului cu doua mașini de stingere. Anexa a ars violent, prioritatea pompierilor ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, in București, pe Șoseaua Morarilor. Este vorba despre un depozit de cherestea. Potrivit primelor informații, focul se manifesta pe 200 de metri patrați, iar pompierii intervin cu 7 autospeciale. Flacarile sunt uriașe, iar fumul gros de vede…

- Flacarile au izbucnt la mansarda unui imobil din Popești Leordneni, iar pompierii intervin cu 18 autospeciale. Pana la acest moment nu este raportata nicio victima, transmite Realitatea PLUS.

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp la un bloc din Popești-Leordeni, Ilfov. Flacarile au aparut la mansarda unyi bloc de 3 etaje, pe o suprafața de 600 metri patrați. Pompierii acționeaza la fața locului cu 18 sutospeciale.

- Un incendiu a izbucnit la un service auto de pe Aleea Bistricioara din București. Pompierii acționeaza cu 6 autospeciale de stingere, 1 SMURD, 1 descarcerare. Suprafața estimata este pe 400 mp. Se acționeaza pentru a opri propagare la o cladire P+1, lipita de service.

- Pompirii din Suceava au intervenit, joi dimineața, cu 12 autospeciale pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit in hala in care funcționa un gater, in comuna Bilca, județul Suceava. A fost afectata o suprafața de 600 de metri patrați. Nu au fost inregistrate victime. Potrivit ISU Suceava,…

- Pompierii din Suceava intervin, miercuri seara, la un incendiu izbucnit intr-o sauna din comuna Scheia. Sunt degajari mari de fum din cladire, informeaza Mediafax. Conform pompierilor din Suceava, sauna se afla intr-o cladire unde funcționeaza o sala de sport. Nu sunt anunțate victime.…