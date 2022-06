Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, duminica, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la un depozit de alimente de la Therme, Balotesti, județul Ilfov. La fața locului se afla 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o scara, descarcerare și un echipaj SMURD. Fii la curent…

- Un incendiu de proporții a avut loc, in aceasta seara, la o hala, in Prelungirea Oituz, comuna 1 Decembrie. Pompierii au intervenit de urgența cu noua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara, o descarcerare, doua echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de marti spre miercuri in judetul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu auto pe strada Primaverii din Cobadin, langa primarie. ...

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei si administratiei publice locale in zece localitati din 6 judete Arges, Dambovita, Dolj, Gorj, Ilfov, Prahova si municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente…

- Un incendiu puternic a izbucnit marti seara in sectorul 6 al Capitalei, in cartierul Militari, la un service auto. Suprafata cuprinsa de flacari este de aproximativ 100 mp. Flacarile sunt vizibile de la mare distanta, relateaza tvr.ro.

- Alarma majora, miercuri noapte, la Bosanci, dupa ce s-a anunțat prin 112, in jurul orei 2.00, ca mai multe locuințe din cartierul de romi din localitate au luat foc. Pompierii de la Suceava s-au deplasat la fața locului și au intervenit alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența ...

- Un incendiu a avut loc, in aceasta dimineața, la o casa din zona Aeroportului Baneasa. O locuința de pe strada Grațioasa a luat foc, iar pompierii au intervenit de urgența pentru a opri flacarile.