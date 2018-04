Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un incendiu izbucnit la sediul unei firme din Targu-Jiu, unde au fost cuprinse de flacari mase plastice si deseuri, iar focul s-a extins la o masina aflata in curtea societatii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…

- Echipa de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Iancu de Hunedoara”, al județului Hunedoara, a efectuat, ieri, un exercițiu de cautare-salvare, in condiții meteo extreme, intr-un lac situat la periferia municipiului Deva. ”Echipa de scafandri alcatuita din…

- O automacara pe care pompierii militari o pot folosi pentru stingerea incendiilor sau pentru salvarea victimelor aflate chiar si la ultimul nivel al unui bloc turn cu pana la 14 etaje a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara si a fost prezentata oficial miercuri,…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la o locuința de pe strada Marginașa din Cluj-Napoca, in urma incendiului o persoana fiind gasita decedata. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost dat in jurul orei 19:30, la fața locului deplasandu-se mai multe echipaje de stingere a incendiilor,…

- O femeie de 86 de ani, din Deva, a ajuns duminica la spital cu arsuri de gradul unu pe maini si pe fata, dupa ce in apartamentul sau s-a produs o explozie cauzata de o acumulare de gaze, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. "Explozia minora, ce a dislocat geamul balconului,…