Stiri pe aceeasi tema

- Trei pensiuni din localitatea Moieciu de Sus, judetul Brasov, au fost cuprinse de flacari, sambata seara, iar intervenția pompierilor in cazul acestui incendiu se dovedește a fi foarte dificila. Persoanele care se aflau cazate in pensiunile respective s-au autoevacuat. Una dintre ele a suferit un atac…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-o pensiune unde erau cazate persoane, in stațiunea Moieciu de Sus, județul Brașov. Flacarile s-au extins la alte doua imobile din apropiere. Pompierii acționeaz

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, la o cladire unde erau cazate persoane, in stațiunea Moieciu de Sus, județul Brașov, iar flacarile s-au extins la alte doua cladiri. Persoanele din interior s-au autoevacuat. Potrivit ISU Brașov, pompierii acționeaza cu mai multe autospeciale pentru…

- Persoanele tinere si aparent sanatoase, fara simptomatologie severa de COVID-19, se pot confrunta la luni distanta de la momentul infectiei cu multiple probleme la nivelul mai mulor organe, printre care inima, ficatul si plamanii, scrie The Guardian, citand un studiu britanic.

- Un incendiu puternic a izbucnit in Sectorul 3 al Capitalei, fiind afectate patru imobile cu pod comun, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUB-IF). Potrivit sursei citate, incendiul s-a produs pe strada Lazarescu Petre. Inițial au fost trimise trei autospeciale de stingere,…

- Un numar de 1.779 persoane au suferit accidente de munca in primele sase luni din 2020, cu 37,4% mai putine fata de aceeasi perioada a anului 2019, iar 46 dintre acestea ti-au pierdut viata, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, informeaza AGERPRES . Sectoarele economiei…

- Ziarul Unirea Acoperirea vechimii in munca: Daca salariul minim sau cota CAS se modifica, contractele de asigurare in derulare nu vor fi afectate Persoanele fizice care vor sa plateasca pentru acoperirea perioadelor in care nu au cotizat la sistemul de pensii o pot face, in momentul actual, prin semnarea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineața, in Campulung Muscel, județul Argeș, la un garaj. Focul s-a extins la fațada unei case și la mai multe mașini parcate in zona. Trei dintre vehicule au ars cu flacara și alte opt au fost afectate, scrie Mediafax.Potrivit ISU Argeș, incendiul…