- Patru cetateni turci, intre care doi minori, au fost implicati, luni, intr-un accident rutier produs pe Transalpina (DN 7A), in localitatea Malaia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, soferul autoturismului ar fi pierdut controlul…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani, dupa ce a suferit arsuri si a inhalat fum in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Rediu- comuna Rauseni si-a pierdut viata intr-un incendiu care i-a mistuit locuinta, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, conform agerpres. La 112 au sunat vecinii barbatului,…

- Incendiu la hala unei fabrici de produse din carne. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum.Un incendiu a izbucnit, duminica, la o hala a unei fabrici de produse din carne din comuna Valea Mare si a afectat aproximativ 1.000 de metri patrati din unitate.La fata locului intervin peste 60 de pompieri…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Tara Barsei" Brasov au fost solicitati sa intervina, joi seara, 11 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locomotiva in gara Predeal din judetul Brasov.Echipajele ajunse la fata locului au reusit decuplarea…

- O fata de aproximativ 15 ani a sarit de la etaj, din cauza unui incendiu izbucnit, miercuri seara, intr-un apartament din municipiul Tulcea, ea fiind gasita constienta de fortele de interventie, cu mai multe traumatisme. Alte doua persoane au fost duse la spital dupa ce s-au intoxicat cu fum, conform…

- In contextul in care, de la inceputul anului si pana in prezent, pompierii prahoveni au intervenit la peste patru sute de incendii de locuinte, in urma carora si-au pierdut viata cinci persoane, iar alte 16 au suferit diverse arsuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban…