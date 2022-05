Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la statia de metrou Piata Romana din Bucuresti. Potrivit ISU B IF este forba din primele informatii despre o degajare de fum in subteran. "In acest moment se realizeaza…

- Incendiu masiv, duminica dupa-amiaza la Timișoara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, o hala situata pe Calea Dorobanților arde. Coloana de fum se vede de la kilometri. Vom reveni ISU Timiș – ora 15:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la o hala…

- Pentru reducerea timpului de raspuns la solicitarile din zona Autostrazii A2, respectiv intrarea – ieșirea din Capitala, ISU București-Ilfov a operaționalizat un punct de lucru la km 20 al acestei cai rutiere, de vineri incepand cu ora 12.00, pana luni dimineața, a anunțat, vineri, purtatorul de cuvant…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit marți, 5 aprilie, in Delta Vacarești, situata in sectorul 4 din București, iar suprafața afectata este de aproximativ 5.000 de metri patrați, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov.La fața locului au fost trimise 7 autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata, 2 aprilie, in comuna Miroslava din judetul Iasi.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi, focul se manifesta pe o suprafata de 250 mp, la acoperisul unui bloc. Locatarii au fost evacuati. Pompierii intervin pentru lichidarea si localizarea incendiului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti dupa-amiaza, la acoperisul magazinului Prosper din Calea 13 Septembrie, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF), informeaza Agerpres . Incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 800 de metri patrati si este alimentat de…

- Un baiat in varsta de 13 ani din Sectorul 1 din București a fost lovit in cap de o bucata de tencuiala desprinsa de pe o cladire, a transmis ISU București. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.Incidentul a avut marți in jurul pranzului pe strada Nicolae Beldiceanu din Sectorul…