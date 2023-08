Incendiu puternic în Londra. Un centru de afaceri a fost cuprins de flăcări, intervin 100 de pompieri. Video Incendiu puternic in Londra, izbucnit vineri la un centru de afaceri din Fairfield Road, Bow. Potrivit Reuters , focul se manifesta la acoperișul cladirii aflate in estul capitalei Regatului Unit. A fost mobilizat un numar impresionant de forțe pentru a stinge incendiul amenințator. Incendiu puternic in Londra La fața locului au ajuns 15 mașini ale salvatorilor, intervenind aproximativ 100 de pompieri. Pe rețelele de socializare au aparut foarte multe imagini din zona respectiva, in care se pot observa flacarile imense și fumul dens. Deocamdata, nu exista informații cu privire la posibile victime… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

