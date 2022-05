Incendiu puternic în hala unei firme care produce cauciucuri VIDEO Un incendiu puternic cu degajari mari de fum a izbucnit joi intr-o hala a unei firme care produce cauciucuri din Dej, județul Cluj. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Dej, Cluj-Napoca și Turda intervin joi pentru stingerea unui amplu incendiu care a cuprins o hala a unei companii cu obiectiv de activitate producția de cauciucuri. In […] Articolul Incendiu puternic in hala unei firme care produce cauciucuri VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

