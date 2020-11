Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, generalul Paul Iamandi, a declarat, duminica dimineata, ca lichidarea incendiului izbucnit la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a durat aproximativ 20 de minute si au actionat peste 150 de persoane cu 35 de mijloace de interventie. …

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Județean de la Piatra Neamț și le-a urat insanatoșire grabnica celor raniți. „Tragedia care a avut loc la Spitalul Județean Piatra Neamț a indoliat intreaga țara. Sunt profund indurerat de…

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…

- Actiunea se deruleaza incepand de astazi, 12 octombrie, pana in data de 23 octombrie 2020.Primaria Municipiului Constanta aminteste ca inspectorii Serviciului Protectie Civila, Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Constanta testeaza in aceasta perioada…

- Seful Garzii Interventie de la Sectia de Pompieri Tarnaveni, plutonier adjutant sef Nicolae Albu, care a salvat doi copii surprinsi de un incendiu intr-un bloc de garsoniere si care, in acelasi timp, a coordonat actiunea de evacuare a 25 de persoane adulte si 9 copii, a fost distins cu Emblema de…

- In ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența care a avut loc astazi la sediul Palatului Administrativ s-a luat in discuție situația Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit datelor oficiale, Spitalul Județean…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost gasit carbonizat, duminica, intr-un apartament din municipiul Husi in care a izbucnit un incendiu, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Sectia de pompieri Husi a fost solicitata sa intervina cu o autospeciala de…

- Aproape 100 de cladiri din judetul Vrancea in care functioneaza unitati de invatamant nu au autorizatie de securitate la incendiu, in timp ce alte aproape 300 de cladiri nu fac obiectul autorizarii, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘La nivelul judetului Vrancea,…