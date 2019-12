Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta in aceasta dimineața, pentru stingerea unui incendiu. Pompierii au intervenit de urgența pentru a lichida flacarile pornite la o benzinarie dezafectata din comuna aradeana Vinga, aflata in apropiere de localitatea Orțișoara, din Timiș. Nu se cunoaște momentan motivul din care au pornit…

- Incendiu violent pe strada Paris din Cluj-Napoca, duminica seara. Flacarile au cuprins o locuința cu o suprafața de 120 de metri patrați. Pompierii au intervenit la focar cu doua autospeciale de stingere a incendiilor și o platforma de lucru la inalțime. Deși nu sunt anunțate victime, in scop preventiv…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureseni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Pompierii sigheteni au intervenit in localitatea Campulung la Tisa pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un mijloc de transport. In urma incendiului a ars autoturismul si un motofierastrau. Militarii…

- Incendiul de la Mall Sun Plaza a fost stins, sute de persoane fiind evacuate dupa ce flacarile au izbucnit la o mașina parcata.Pompierii au ajuns la mașina care a luat foc, flacarile distrugand și alte doua autoturisme aflate in vecinatatea acesteia. STIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini…

- Alerta maxima pentru pompierii militari din Timișoara dupa ce un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la una dintre cladirile din complexul Isho care se construiește pe bulevardul Take Ionescu. Imediat au plecat la fața locului șapte autospeciale de stingere, doua autoscari mecanice de lucru…

- Un incendiu a izbucnit duminica seara, în jurul orei 18.50, în localitatea Nireș, comuna Mica. Flacarile au cuprins acoperișul casei pe o suprafața de circa 50 de metri patrați, din totalul de cca 70 ai acoperișului. Pompierii au desfașurat operațiuni de stingere timp de o ora și au reușit…

- Pompierii din Mureș intervin, vineri dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la groapa de gunoi din Sighișoara. La fața locului se intervine cu doua autospeciale cu apa si spuma.Citește și: CUTREMUR in Romania - S-a MIȘCAT pamantul in TOIUL nopții Potrivit ISU Mureș, incendiul…