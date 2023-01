Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp pe Strada 22 Decembrie din Baia Mare a avut loc un accident grav de circulație. Traficul este blocat pe strada. Șoferul dubei ar fi lovit in lateral autoturismul Ford. Material in actualizare! Source

- Sala de conferințe a Bibliotecii Centrului Universitar Nord din Baia Mare a fost gazda unui eveniment absolut inedit: „De la rețetele de acasa la rețete inovatoare in prag de Craciun!” Astfel, de la prezentari teoretice a unor rețelele unei cariere de succes, la ingredientele pentru o specializare de…

- In urma cu doar cateva minute, un accident de circulație s-a petrecut intre Baia Mare și Tauții Magheruș, in zona Dura. Un autoturism a fost proiectat intr-un stalp. Din primele informații, in mașina avariata se aflau și 2 copii. Material in actualizare! Source

- In urma cu puține minute, pe Bulevardul București din Baia Mare a avut loc un accident deosebit de grav. Șoferul unui autoturism a lovit un biciclist, acesta fiind in stare grava. Din primele informații, se pare ca șoferul avea alcoolemie de 0, 75. Material in actualizare! Source

- Societatea Urbis, operator regional de transport public de persoane anunta: ”In perioada 30 noiembrie – 2 decembrie autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de sambata”. Minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Programul Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” Baia Mare Minivacanța…

- In urma cu cateva minute, pe DN 1C, intre Baia Mare și Dej, la urcarea de pe Mesteacan, un accident deosebit de grav de circulație a avut loc. Deocamdata nu se avem informații despre pasagerii din mașina avariata, dar traficul este ingreunat. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție. Material in…

- Braul Maicii Domnului de la Manastirea Kato Xenia a ajuns in seara zilei de marti la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, unde a fost intampinat de peste doua mii de baimareni. Braul Maicii Domnului a fost adus de la Biserica „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din Baia Mare, unde…

- Asociația AGRU Maramureș organizeaza, in zilele de 28 si 29 octombrie, Simpozionul „Arestarea Episcopilor. De la martiriu la fericire”, Ediția a XVIII-a. Simpozionul se va desfașura la Biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare, dupa urmatorul program: Vineri, 28 octombrie – ora 18:00: Sfanta Liturghie (transmisa…