Stiri pe aceeasi tema

- A fost explozie și incendiu la Petromidia, in județul Constanța, miercuri. Angajații de aflau la munca in momentul inn care s-a produs incidentul, iar echipele de salvare au acționat imediat și au activat planul roșu de intervenție. Din cauza fumului gros, locuitorii din tot județul au primit avertizari…

- Un barbat a decedat marti dimineata dupa ce si-a dat foc in apropierea unei unitati de invatamant din Ramnic, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Pompierii militari valceni au precizat ca la sosirea echipajelor barbatul era cuprins de flacari si nu au…

- Intervenție prompta a pompierilor, marți dupa-amiaza, care au fost solicitați sa stinga un incendiu ce a cuprins balconul unui apartament de pe Bulevardul Unirii, din Targoviște. Intervenția rapida a salvatorilor a condus la localizarea și lichidarea incendiului fara ca acesta sa se extinda. Din fericire,…

- Accident pe Bulevardul Unirii din Targoviște. Sunt implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal. Pentru gestionarea situației de urgența la fata locului acționeaza Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție, iar SAJ DB cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție, acestea…

- O noua autospeciala de intervenție la incendii – de stingere cu pulbere – a intrat in dotarea ISU Argeș. Pana la introducerea ei in intervenție, pompierii spun ca se pregatesc pentru a o utiliza la capacitate maxima in situații de urgența. Citește și: Sistemul de supraveghere video de la Campulung,…

- In aceasta dimineata, la ora 05:20 pompierii ISU Neamt au fost instiintati despre producerea unui incendiu la casa parohiala din localitatea Cut, in comuna Dumbrava Rosie.Potrivit ISU Suceava, la locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de Detasamentul de pompieri Piatra Neamt…

- O persoana care toaleta copaci a ramas blocata in nacela, la o inalțime de aproximativ 20 metri, in zona 3 insule a municipiului Arad. Pompierii intervin cu o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Pompierii militari ai Detașamentului Arad intervin in aceste momente cu o autospeciala…