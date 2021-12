Incendiu la World Trade Center Hong Kong: Peste 150 de oameni blocați pe acoperiş Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la cladirea World Trade Center din Hong Kon. Peste 300 de persoane au ramas blocate. Incendiul a izbucnit la parterul cladirii care se afla in renovare. Cei care nu au putut parasi cladirea s-au refugiat pe acoperișul WTC. Incendiul a izbucnit la ora pranzului, cand in cladire se aflau sute de persoane, potrivit cotidianului local The Standard, scrie Agerpres. Publicatia South China Morning Post relateaza ca cel putin sapte persoane au avut de suferit din cauza inhalarii de fum si ca autoritatile au decretat nivelul 3 de urgenta, dintr-un maxim de 5.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

