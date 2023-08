Incendiu la un service auto din Ulmeni

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu cu urmari grave la un service auto de pe raza comunei Ulmeni. ,,In jurul orei 13:00, pompierii buzoieni au inceput deplasarea catre un incendiu izbucnit la un service auto din loc. Baltareți, com. Ulmeni. Incendiul este localizat, se manifesta pe o suprafața de 120 mp. In urma evenimentului…

- Un barbat a ajuns la UPU Buzau cu arsuri de gradul IV la membrele inferioare, dupa un incendiu devastator produs la un service auto din comuna Ulmeni. In jurul orei 13:00, pompierii buzoieni au inceput deplasarea catre un incendiu izbucnit la un service auto din localitatea Baltareți, comuna Ulmeni.…

- In jurul orei 13, pompierii buzoieni au inceput deplasarea catre un incendiu izbucnit la un service auto din loc. Baltareți, com. Ulmeni. Incendiul este localizat, se manifesta pe o suprafața de 120 mp. In urma evenimentului a rezultat o victima, barbat cu arsuri de gradul 4 la membrele inferioare.

- Pompierii din Odorheiu Secuiesc intervin cu doua echipaje, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. A fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Lupeni. Incendiul se manifesta la partea din spate a autocarului, care arde mocnit, iar in aceste momente se acționeaza pentru…

- Pompierii buzoieni intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și lan de grau, izbucnit in localitatea Movila Banului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ…

- FOC… Incendiu, in aceasta seara, in comuna Dumești. O bucatarie de vara a luat foc, cel mai probabil din cauza unui jar cazut dintr-o soba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), un batran a suferit mici arsuri, insa a refuzat sa fie transportat la spital. Incendiul a fost lichidat…

- Un barbat de 31 de ani a fost ranit, suferind arsuri la maini si picioare, in urma unui incendiu care a izbucnit, marți, la o hala de dezmembrari auto din Caracal, județul Olt, informeaza Olt Alert. Incendiul s-a manifestat violent, cu mari degajari de fum, hala fiind distrusa in totalitate, pana la…

- PAGUBE IMPORTANTE… In cursul serii trecute, Detașamentul de pompierii Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o hala pentru depozitarea furajelor, hala situata in curtea Fermei de pasari nr.…