Incendiu la un depozit al fabricii de lapte din localitatea harghiteană Sânpaul Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, la un depozit al fabricii de lapte din satul Sanpaul, din comuna harghiteana Martinis. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 80 mp, in spatiul respectiv aflandu-se depozitate materiale plastice, ambalaje si flacoane, informeaza ISU Harghita. La locul interventiei sunt trei echipaje din cadrul Detasamentului de [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

