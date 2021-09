Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc duminica dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din Arad. Alerta a fost data prin 112 la ora 04.24, iar focul a fost pus de un pacient internat. Șase persoane au suferit rani.

- Medicii au cerut ajutorul pompierilor dupa ce un pacient a declanșat un incendiu in Spitalul de Psihiatrie din Arad. Trei medici și 3 pacienți au fost transportați la UPU Arad. Toți sunt intoxicați cu fum.

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din Arad. Trei cadre medicale, dar si trei pacienti au fost transportati la spital. Focul a fost provocat de un pacient internat in aceasta unitate medicala. Incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Arad a izbucnit in jurul orei…

- Potrivit ISU Arad, pompierii au fost sesizați duminica dimineața, la ora 4.24, cu privire la un incendiu provocat de un pacient intr-un salon al Spitalului de Psihiatrie din Arad.La interventie s-au deplasat doua autospeciale de stingere și mai multe echipaje SMURD, cu un total de 18 subofițeri și 3…

- Medicul Carmen Dorobaț, de la Spitalul de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, a atras atenția ca tinerii și copiii infectați cu varianta Delta pot face forme mai grave de COVID-19, mai ales ca puțini dintre ei sunt vaccinați.„Inceputul așa a fost, la pacienți cu varste de peste 50-60 ani,…

- Misiune umanitara pe ruta Otopeni Cluj Napoca Craiova Bruxelles Otopeni, pentru transportarea a doi pacienti.O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza luni, 16 august, o misiune umanitara pe ruta Otopeni Cluj Napoca Craiova Bruxelles Otopeni,…

- Imaginile atentatului de la Arad par sa se repete, insa de data aceasta, dintr-un motiv nepus la cale. In urma cu puțin timp, o mașina in care nu se afla nicio persoana a explodat, iar un barbat a fost aruncat cațiva metri distanța in urma deflagrației. La fața locului au intervenit mai multe echipaje…

- Cei doi barbați in varsta de 53 și, respectiv 58 de ani, care au suferit arsuri in urma exploziei și a incendiului ce au avut loc vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia, din Navodari, județul Constanța, ajung, in aceasta prima zi a saptamanii, in Germania. Cei doi au fost transferați in prima faza…