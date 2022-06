Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultim moment! Pompierii au intrat in alerta și intervin la Iași, dupa ce s-a aflat despre producerea unui incendiu la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Din primele date, pompierii se indreapta spre spitalul ieșean cu mai multe autospeciale. Potrivit ISU Iași, au fost semnalate…

- Pompierii din cdarul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului iasi au fost solicitati astazi sa intervina la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit ISU Iasi au fost semnalate degajari de fum la etajul 1 a unitatii sanitare."Se deplaseaza mai multe autospeciale de interventieldquo;…

- APROAPE O MINUNE… Medicii ieșeni au transmis ca și cel de-al doilea copil care a suferit arsuri in incendiul de la Tacuta a fost salvat. Acesta a fost externat de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” din Iași. Reamintim ca la sfarșitul lunii martie, o locuința din satul Focșeasca, comuna Tacuta, a luat…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Fiecare al zecelea pacient care ajunge la un spital din judetul Iasi nu intelege din explicatiile medicului de ce sufera si ce tratament trebuie sa urmeze. Iar din fiecare o suta de pacienti din Spitalele de Copii si cel de Neurochirurgie din Iasi 22 pleaca bombanind: sunt nemultumiti de serviciile…

- Aproximativ 50 de pompieri din trei comune intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in jurul orei 13,00, la un depozit de deseuri si fier vechi din localitatea Lunca Cetatuii, comuna Ciurea. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat ca la fata locului s-au deplasat 34…

- Un eveniment tragic a avut loc in Vaslui, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit și a ucis o fetița. In incaperea care a ars se mai aflau copii, care au fost transportați de urgența la spital, din cauza arsurilor pe care le-au suferit. Cei mici au fost transferați intr-un spital din Iași.

- Un incendiu de vegetatie uscata a pornit in aceasta dupa amiaza in localitatea Zanea (Lunca Cetatuii), comuna Ciurea, judetul Iasi. La locul interventiei au fost trimise patru autospeciale de stingere de la Ciurea si de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.