Incendiu la sediul unei primării din Dolj/Pompierii intervin cu mai multe autospeciale Intervenție de urgența a pompierilor doljeni, in prima zi a acestei saptamani, dupa ce au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la sediul unei primarii. Dupa ce s-a anunțat situația, pompierii s-au mobilizat și au pornit acțiunea de stingere a incendiului. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale la incendiul izbucnit la acoperișul sediului primariei unei […] The post Incendiu la sediul unei primarii din Dolj/Pompierii intervin cu mai multe autospeciale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

