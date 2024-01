Incendiu la o maşină staţionată pe un teren viran Pompierii Detașamentului Hunedoara au intervenit joi dimineata la un incendiu izbucnit la o masina stationata in zona „Halda de steril” din municipiul Hunedoara. „Ajuns la fața locului, echipajul de stingere a constatat ca arderea se manifesta generalizat și a intervenit pentru lichidarea incendiului. In apropierea autovehiculului nu se afla nicio persoana”, a transmis ISU Hunedoara. […] Articolul Incendiu la o masina stationata pe un teren viran a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

