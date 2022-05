Incendiu la o cramă din Ceptura Sambata, 14 mai, in jurul orei a izbucnit un incendiu la o crama din comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos. Pentru gestionarea evenimentului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere și 1 autospeciala de prima intervenție și comanda. Incendiul s-a manifestat la acoperiș, pe o suprafața de aproximativ 400 metri patrați. ISU Prahova a informat […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la crama din comuna Ceptura, județul Prahova. Polițiștii prahoveni au stabilit, duminica, faptul ca fostul a fost pus intenționat de un barbat de 28 de ani, care a fost reținut.

- Un barbat in varsta de circa 53 de ani a fost gasit de catre pompieri decedat intr-o casa cuprinsa de flacari din localitatea Sahateni, potrivit Agerpres.Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 60 metri patrati, iar pentru stingerea acestuia au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului…

- Este nivel maxim de alerta in nivel maxim de alerta in localitatea Breaza, județul Buzau. A izbucnit un incendiu de proporții, iar fumul poate fi vazut din municipiul Buzau, situat la aproximativ 30 de kilometri distanta. Incendiul a cuprins 500 de hectare de vegetatie uscata și 50 de hectare de padure…

- Pompierii prahoveni intervin, vineri seara, pentru localizarea si lichidarea mai multor incendii de vegetatie uscata, peste 170 de hectare de teren si o casa fiind afectate doar in comuna Ceptura, unde interventia este sprijinita de cetateni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- V. S. Un incendiu devastator izbucnit duminica seara intr-o gospodarie din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii, a lasat doar cenușa in urma sa, din cauza violenței cu care s-a propagat. Imobilul a ars ca o torța, fiind afectate toate anexele din gospodaria respectiva și o alta locuința invecinata.…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:30, pe drumul de la unitate catre domiciliu, plt. Popa Constantin, pompier in cadrul ISU Prahova, a intervenit prompt pentru stingerea unui incendiu produs la un imobil din localitatea Valcanești. Incendiul se manifesta la coșul de fum al casei, cu posibilitați…

- Unul dintre pompierii surprinsi de incendiul care a izbucnit, marti dimineata, la o fabrica de mezeluri din orasul prahovean Mizil este intubat, medicii suspicionand ca a suferit arsuri la caile aeriene. Celalalt pompier ranit nu are leziuni grave. Cele doua persoane surprinse de flacari in incendiul…

- V. S. Pompierii militari prahoveni au intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru stingerea a doua incendii, in doua localitați din județ. Unul dintre incendii a avut loc la o casa particulara din comuna Cocoraștii Colț. Pompierii au stins flacarile care cuprinsesera circa 80 de metri patrați…