Incendiu la o clinica din Mamaia. Ce s-a intamplat si ce spun pompierii. De unde a izbucnit focul

- Incendiu la Postul de Poliție din Mihalt, județul Alba. Focul a izbucnit in locuința de serviciu, aflata la etajul cladirii, in care dormeau un agent și soția sa. Din primele cercetari, valvataia ar fi pornit din cauza unei prize. Alerta s-a dat in noaptea de luni spre marți, dupa ce un incendiu a izbucnit…

- 9.35 Din cauza fumului dens, șapte persoane au fost evacuate din imobil. Trei victime primesc ingrijiri medicale. O persoana este inconștienta! 9.18 Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu izbucnit, intr-o garsoniera de la etajul I al unui bloc situat in cartierul Noua, pe strada Brazilor.…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la hornul unei case din municipiul Blaj. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Garda Blaj intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un horn, in municipiul Blaj”, potrivit…

- Un apel la 112 a anuntat cu putin timp in urma un incendiu izbucnit intr un apartament de pe strada Panait Cernadin, din Cernavoda.O femeie a fost evacuata din apartament.Din fericire, nu exista victime. Sursa video: ISU Dobrogea ...

- Un tragic eveniment a avut loc putin inainte de miezul noptii, la Ciocarlia de Jos, judetul Constanta.Acolo, din cauze necunoscute, o casa a luat foc, si o persoana a fost gasita carbonizata, si o alta este data disparuta banuindu se ca ar fi prinsa sub peretii imobilului, care partial s a prabusit.La…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Pompierii maramureșeni au lichidat 3 incendii in intervalul 10.02.-11.02.2018. Sambata, 10.02., pompierii baimareni au lichidat, impreuna cu pompierii voluntari din Recea, un incendiu izbucnit la podul unei locuințe. Focul a mistuit acoperișul casei in proporție de 80 % . De asemenea au mai fost distruse…

- Pompierii de la ISU Dobrogea au fost alertati in urma cu cateva minute prin telefonul de urgenta ca un imobil situat in municipiul Medgidia a luat foc.Casa in cauza este situata in zona Ciment, la baraci, iar focul este deja generalizat pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati.Pompierii de…