Incendiu la o casă din Moieciu Pompierii militari au fost solicitați sa intervina la un incendiu care a cuprins acoperișul unei locuințe in Moieciu de Sus. „Acționam cu 5 autospeciale de stins incendii cu apa și spuma, o autoscara mecanica. De asemenea acționeaza echipaje de la serviciile de volutari pentru situații de urgența din Bran, Rașnov și Cristian”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, plutonier major Luiza Danila. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post Incendiu la o casa din Moieciu appeared first on NewsBV… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

