Incendiu la o casă de pe strada Obreja. O bătrână de 87 ani, dusă la spital Echipaje de interventie din cadrul inspectoratului au actionat pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din strada Obreja. Au fost deplasate 3 autospeciale pentru stingere cu apa si spuma, o platfoma de salvare de la inaltime si un echipaj de prim ajutor calificat. La sosirea la fata locului, incendiul se manifesta la casa de locuit, acoperind o suprafata de aproximativ 75 mp. Proprietara, o femeie in varsta de 87 de ani, s-a autoevacuat din locuinta, fiind constienta, cu arsuri de gradul I la fata si membrele superioare. A fost preluata de catre echipajul SMURD si transportata la spital. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 14 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, 18 ianuarie, la o intersecție din sectorul Buiucani al Capitalei. „Accidentul a avut loc in jurul orei 08:46 la intersecția strazilor…

- Doi barbați din Galați au ajuns la secție, dupa ce au devenit violenți cu polițiștii, in plina strada. Totul a pornit in urma unui apel la 112 care anunța ca un individ arunca cu pietre intr-o mașina parcata.

- Un nou incendiu in municipiul Arad. Tabloul de siguranța al unei locuințe de pe strada Cuza Voda a luat foc marți dupa masa. Din fericire, focul nu s-a extins. Proprietara casei, o femeie in varsta de 52 de ani, a suferit un atac de panica și a fost transportata la spital.

- Un tanar in varsta de 20 de ani care a intrat cu autoturismul intr-un stalp, in noaptea de duminica spre luni, pe o strada din Ploiești, s-a prezentat singur la spital in urma accidentului, deși inițial a refuzat sa fie transportat la o unitate medicala de catre echipajele de intervenție sosite la fața…

- CUMPLIT… Caz fara precedent la Manzați, unde o batrana a fost atacata de cainele ciobanesc din curte! Femeia, care are 86 de ani, a ieșit in curte sa hraneasca cainele pe care il are de la copiii sai, deoarece traiește singura. Nimeni nu știe de ce cainele ciobanesc a sarit pe ea! Doi vecini au […]…

- Potrivit datelor furnizate, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean Bihor, scandalul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, in localitatea Tinca, in bataia de strada fiind implicate zece persoane, inclusiv minori.„Cele 10 persoane, cu varste cuprinse intre 44 si 17 ani, sunt banuite ca,…

- O femeie de 22 ani a fost injunghiata, vineri, in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, in fata Palatului Administrativ, aceasta ajungand la spital in stare critica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Accident de circulație astazi, pe strada Cloșca din Timișoara, in urma caruia un șofer care circula regulamentar a fost ranit din cauza neatenției altui participant la trafic. „Un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autoturism pe strada Cloșca din municipiul Timișoara, dinspre strada Gheorghe…