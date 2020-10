Stiri pe aceeasi tema

- Stația de pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din satul Matișesti, comuna Horea. Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifesta pe o suprafața de aprox 50 de metri patrați. La fața locului au fost trimise trei mașini…

- Un incendiu a izbucnit vineri la Schitul Sfantul Ierarh Modest din comuna Stoenești. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale, insa pompierii au fost nevoiți sa foloseasca galeți de apa fiindca mașinile nu au putut intra pe drumul de acces. Incendiul a izbucnit in jurul orei 05:30 in comuna Stoenești,…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la anexa gospodareasca din Feleud. Intervin pompierii din Aiud pentru lichidarea flacarilor Un incendiu a izbucnit miercuri dupa masa la o anexa gospodareasca din localitatea Feleud. Au intervenit pompierii din Aiud pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Aiud…

- Ziarul Unirea Intervenție a pompierilor din Campeni pentru salvarea unui manz cazut intr-o fantana Pompierii din Campeni au fost solicitați sa intervina marți, in jurul orei 9.30, pe raza localitații Campeni pentru extragerea unui cal cazut intr-o fantana. Stația de pompieri Cimpeni intervine cu o autospeciala…

- Ziarul Unirea INCENDIU la un autoturism in Bucerdea Granoasa, aflat in trafic: Au intervenit pompierii Un incendiu a izbucnit miercuri seara, la un autoturism aflat in trafic, in localitatea Bucerdea Granoasa. Au intervenit pompierii. Garda de intervenție Blaj intervine cu o autospeciala de stingere…

- Ziarul Unirea INCENDIU la casa de locuit din Teleac, comuna Ciugud. Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu a izbucnit sambata dimineața la o casa de locuit din localitatea Teleac. Au intervenit pompierii din Alba Iulia pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine…

- Un incendiu a izbucnit sambata, in jurul orei 11:30, in localitatea Teleac din comuna Ciugud. Potrivit primelor informații, incendiul se manifesta la acoperișul unei case. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o casa…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unui grajd din Șibot: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma INCENDIU la acoperișul unui grajd din Șibot: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in jurul orei 11.10 la acoperișul unui adapost…