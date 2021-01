Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ambasade la Bucuresti au transmis mesaje de condoleante familiilor persoanelor care au murit in incendiul de la Spitalul "Matei Bals" de vineri dimineata, informeaza Agerpres. "Suntem profund intristati de tragedia pacientilor de la Institutul 'Matei Bals' din Bucuresti. Transmitem…

- Incendiul de la Institutul ”Matei Balș” din București, in care cinci persoane și-au pierdut viața, a fost relatat și in presa straina, care subliniaza starea proasta a infrastructurii sanitare din Romania și a intregului sistem, lovit de corupție și subfinanțare. Agenția de presa Reuters noteaza detaliile…

- Dupa incendiul de la institutul Matei Balș mesajele de condoleanțe și declarațiile au început sa apara din partea politicienilor. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Liderii aflați la guvernare cer anchete și masuri dure, în…

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina, B.1.1.7, de COVID-19 din Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost confirmate la Institutul „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna,…

- CHIȘINAU, 27 dec – Sputnik. Primele doze de vaccin anti COVID-19 ar putea ajunge in Republica Moldova in maxim trei luni. Precizarea a fost facuta de șeful adjunct al Direcției generale asistența sociala și sanatate a Primariei Chișinau, Boris Gilca. Potrivit acestuia din toamna 2021 am putea demara…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a explicat, vineri, ca vaccinul impotriva COVID-19 este sigur și eficient. Medicul a dat exemplu Marea Britanie, unde s-a inceput campania de vaccinare și nu au fost raportate reacții adverse notabile, noteaza Digi 24. Adrian…

- Adrian Marinescu, medic infecționist de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, a precizat, miercuri, ca nu exista nici un vaccin sigur 100 %, insa vaccinul dezvoltat de Pfizer și Moderna, care are o eficiența de 95 %, este ”exact ceea ce ne trebuie”, noteaza Antena 3. Medicul a…

- Este nevoie de luarea unor masuri restrictive care sa determine scaderea numarului foarte mare de cazuri inregistrate zilnic in Romania, crede doctorul Adrian Marinescu, medic primar infectionist la Institutul ‘Matei Bals’ din Bucuresti. Adrian Marinescu: Este clar ca, daca avem multe infectari, asa…