Incendiu la Mangalia. Pentru ce au fost solicitati pompierii in toiul noptii

- Pompierii intervin pe bulevardul Tomis din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre miros de fum dintr un apartament situat pe bulevardul Tomis.La locul evenimentului…

- Incendiu in Eforie Sud.Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Eforie Sud, judetul Constanta. Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", acoperisul unei case situate pe strada Mihai Viteazu a luat foc.Misiunea este in desfasurare.…

- Pompierii intervin la Herghelia Mangalia. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la Herghelia Mangalia.Din primele informatii este vorba despre un incendiu.La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Interventia…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta. Confrom primelor informatii, este vorba despre un incendiu produs la un centru de dezmembrari auto, in comuna Ciobanu, judetul Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pompierii de la Radauți au fost alertați, in noaptea de duminica spre luni, de izbucnirea unui incendiu intr-o garsoniera din municipiu. Alarma s-a dat la ora 2.45 din noapte, iar la fața locului au intervenit pompierii militari de la Radauți, cu doua mașini de stingere și o ambulanța ...

- Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara, trei echipaje SMURD, un echipaj de la descarcerare și doua ambulanțe SAJ.De asemenea, se pare ca mai multe persoane s-au autoevacuat, insa mai sunt și alte persoane ramase in interiorul cladirii.Șapte persoane au fost…

- Pompierii actioneaza pe strada Tudor Vladimirescu din Mihail Kogalniceanu.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mihail Kogalniceanu.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la un apartament de la parterul unui bloc situat…