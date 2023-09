Cel putin 74 de persoane, intre care 12 copii, si-au pierdut viata in noaptea de miercuri spre joi intr-un incendiu declansat intr-un imobil la Johannesburg, potrivit unui ultim bilant anuntat de autoritatile sud-africane, citate de AFP. Focul a distrus un imobil cu patru etaje din centrul orasului. Incendiul a izbucnit miercuri noaptea, din cauze inca necunoscute, si a fost deja stins. Joi dimineata, pompierii cautau in continuare alte victime, iar politia blocase accesul in zona. Salvatorii au gasit cadavrele a 24 de femei si 40 de barbati. ‘Alti zece raman neidentificati pentru ca gradul de…