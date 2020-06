Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 10 ani a fost transportat cu arsuri la spital, sambata dupa-amiaza, in urma unui incendiu la o casa din orasul Sangeorz-Bai, aflata intr-o zona greu accesibila, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Copilul…

- Copilul in varsta de 4 ani care a suferit arsuri pe corp, in urma unui incendiu izbucnit joi intr-o casa din localitatea Cuza Voda din Constanta, a murit la spital, conform autoritatilor locale, potrivit Agerpres.Minorul a suferit arsuri pe aproape 30% din corp, fiind surprins in locuinta…

- Copilul in varsta de 4 ani care a suferit arsuri pe corp, in urma unui incendiu izbucnit joi intr-o casa din localitatea Cuza Voda, a murit la spital, conform autoritatilor locale. Minorul a suferit arsuri pe aproape 30% din corp, fiind surprins in locuinta familiei lui de un incendiu…

- Incendiu la o anexa din localitatea ieseana Ruginoasa. O anexa a unei locuinte a luat foc. Momentan nu se cunosc cu exactitate cauzele incendiului. Vazand focul, o femeie in varsta de 60 de ani a incercat, pana la aparitia pompierilor, sa il stinga.Femeia a suferit mai multe arsuri pe fata si pe maini.…

- Incendiu la frontiera Republicii Moldova cu Romania, in raionul Cahul. Pompierii din sudul țarii au fost alertați pentru a lichida un incendiu extins de vegetație, izbucnit in Rezervația naturala științifica Prutul de Jos din apropierea localitații Valeni, raionul Cahul.

- Trei persoane au suferit arsuri in urma unui incendiu izbucnit, luni, la un grup de sonde din judetul Mures. Una dintre victime a fost transportata cu elicopterul SMURD la UPU Targu Mures, celelalte fiind duse cu ambulante la o alta unitate medicala.

- De-a rasul, plansul, așa ar putea fi descris un eveniment ce a avut loc la Botoșani. Un barbat a ajuns de urgența la spital dupa ce și-a provocat arsuri foarte grave la ambele picioare, fiindca iși dorea o pedichiura exemplara. Și nu oricum, ci una facuta chiar de el, acasa.

- Un batrin in virsta de 70 de ani a suferit arsuri pe fata si miini in urma unui incendiu izbucnit, miercuri, 4 martie, la o gospodarie din satul Stejaru, comuna Ion Creanga. “Incendiu sat Stejaru, comuna Ion Creanga: Proprietarul locuinței afectate, in virsta de 70 de ani, prezinta arsuri la nivelul…