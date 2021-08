Incendiu la cel mai mare depozit de cauciucuri uzate din lume Focul a izbucnit la depozitul de anvelope uzate de la Al Sulaibiya, din Kuweit, iar amploarea lui este atat de mare incat este vizibil din satelit, potrivit insiderpaper.com , noteaza Digi 24 . In depozitul Sulaibiya s-ar afla aproximativ șapte milioane de anvelope. In imaginile aparute in mediul online se poate vedea ca incendiul extrem de violent a dus la apariția unui nor negru de fum. In aceste condiții, daca focul nu va fi stins, exista riscul ca totul sa se transforme intr-un dezastru de mediu. Anvelopele depozitate aici ar proveni atat din Kuweit, cat și din alte state, insa decizia de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

