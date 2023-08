Incendiu într-o localitate din Roșia Montană: O anexă gospodărească a fost cuprinsă de flăcări Incendiu intr-o localitate din Roșia Montana: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari Un incendiu a izbucnit marți seara (29 august), in jurul orei 21.00, in localitaea Carpiniș din comuna Roșia Montana. La fața locului intervin pompierii din Campeni alaturi de pompierii voluntari din Abrud. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Misiunea este in dinamica Revenim cu detalii. Citește Incendiu intr-o localitate din Roșia Montana: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

