INCENDIU în Sălișca, comuna Câțcău. Ce indică cercetările preliminare Un incendiu a izbucnit azi-dimineața, in jurul orei 09:20, in localitatea Salișca, comuna Cațcau. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca. In urma apelul la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala, dar și polițiștii. ACTUALIZARE: ”Pompierii dejeni au gasit un tomberon și o parte din izolația unui perete exterior al locuinței cuprinse de flacari. S-a intervenit pentru limitarea și stingerea focarelor incendiului și pentru inlaturarea efectelor negative al acestuia. Nu au fost persoane care sa solicite… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

