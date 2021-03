Incendiu în Glăjărie Un echipaj de pompieri militari ai Detașamentul de Pompieri Reghin și pompierii voluntari din cadrul SVSU Gurghiu și SVSU Ibanești au intervenit luni, 8 martie, la un incendiu izbucnit la un autoturism in interiorul unui garaj din localitatea Glajarie, comuna Gurghiu. "Incendiul este localizat. Nu mai exista pericol de propagare. A fost afectat autoturismul din … Post-ul Incendiu in Glajarie apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

