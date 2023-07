Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompierii romani intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu in regiunea greaca Kouvaras. Pompierii romani dislocati in Grecia au fost solicitați sa intervina in zona Kouvaras, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata. Astfel, peste 30 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere,…

- Pompierii constanteni au intervenit, vineri dimineata, pentru salvarea a zece copii care se antrenau cu caiacele pe un lac si au fost surprinsi de furtuna. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost anuntati vineri, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina…

- Douazeci si unu de turisti cazati la o vila din Costinesti, care aveau simptome de indigestie, au fost transportati la spital de pompierii din Constanta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la Vila Mandru din Costinesti, unde mai multe…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni dupa-amiaza, langa o cunoscuta plaja din Eforie Sud. La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Dobrogea. Arde vegetație uscata, pe aproximativ șase hectare. Turiștii au publicat mai multe filmulețe pe rețelele sociale,…

- Circulatia feroviara este blocata, miercuri dupa-amiaza, intre statiile de cale ferata Pojorata si Sadova, in judetul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe linia ferata. Doua trenuri cu sute de calatori sunt stationate. „Trenul 12823 este oprit temporar intre statiile Pojorata si Sadova din…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o garsoniera dintr-un bloc din Murfatlar, județul Constanța, iar peste 30 de persoane, printre care si trei copii, au fost evacuate din cladire. Proprietara locuintei, o femeie de 75 de ani, a suferit un atac de panica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Patru persoane au ajuns la spital, in noaptea de joi spre vineri, iar alte cateva zeci au fost evacuate, in urma unui incendiu izbucnit intr-un imobil cu 104 garsoniere din Ramnicu Valcea. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, flacarile s-au declansat intr-o garsoniera de…

- Zeci de persoane au fost evacuate, in noaptea de duminica spre luni, dintr-un hotel din Mamaia, dupa ce s-a declansat alarma de incendiu, iar in cladire se simtea miros de fum. Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina dupa ce alarma de incendiu…