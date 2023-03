Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in Timiș, 6 hectare de teren cuprinse de flacari. Cauza probabila: foc deschis in spații deschise. In aceasta dupa-amiaza, pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare, cu 2 autospeciale de stingere din dotare, au intervenit pentru stingerea și lichidarea unui incendiu de...

- FOTO| INCENDIU la Lancram: O anexa cu lemne, CUPRINSA de flacari. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale FOTO| INCENDIU la Lancram: O anexa cu lemne, CUPRINSA de flacari. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 13 spre 14 februarie, in localitatea…

- FOTO: INCENDIU in apropiere de Blaj. 15 hectare de teren au fost distruse de flacari Pompierii din Blaj au acționat sambata seara pentru stingerea unui incendiu de vegetație ce a cuprins 15 hectare de teren. Garda de intervenție Blaj a fost solicitata sa intervina pentru localizarea și stingerea unui…

- In ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit in 31 de cazuri pentru lichidarea focarelor de vegetație uscata. In total focul a compromis peste 70 hectare de teren.

- Sambata de foc pentru pompierii dambovițeni! Intr-un decurs de numai cateva ore, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 3 incendii de vegetație uscata și la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. Prima intervenție importanta a pompierilor dambovițeni a fost la anexa gospodareasca din satul…

- Un puternic incendiu se manifesta, duminica seara, in apropierea localitatii tulcene Satu Nou, iar pana in prezent au ars aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata si stuf. Pompierii sustin ca din cauza vantului focul continua sa se propage si poate pune in pericol grajduri si anexe ale unei…

- Pompierii tulceni intervin marți seara pentru stingerea unui incendiu in Delta Dunarii, in apropiere de satul Murighiol. Flacarile au cuprins o suprafața de aproximativ 20 de hectare, iar misiunea salvatorilor se desfașoara cu dificultate.

- O casa a luat foc la Țipari. Pompierii au intervenit, dar acoperișul și bunurile din casa au fost complet distruse. „Pompierii militari ai Detașamentului Ineu și a Garzii 2 Chișineu-Criș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:30, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un…